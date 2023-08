Grünen-Abgeordnete sprechen sich gegen Lech-Wasserkraftwerk aus

Das Projekt von Uniper laufe den Bemühungen von Licca liber zuwider, kritisieren die Politiker. Eine endgültige Entscheidung will der Energiekonzern bis Jahresende treffen.

Die beiden Augsburger Grünen-Abgeordneten Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoglu sprechen sich gegen das vom Energiekonzern Uniper geplante Wasserkraftwerk auf Höhe Kissing (wir berichteten) aus. Uniper hatte seine Überlegungen kürzlich im Rahmen einer Informationsveranstaltung des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth zum Fluss-Renaturierungsprojekt "Licca liber" bekannt gemacht. Demnach würde das Wasserkraftwerk in eine Steinrampe integriert, die eine der bisherigen Sohlschwellen am Lech ersetzen soll. Das mache einen ökologischen Betrieb möglich, so Uniper. Eine endgültige Entscheidung will Uniper bis Ende des Jahres treffen.

Grüne kritisieren: Turbinenanlagen von Wasserkraftwerken sind tödliche Fallen für manche Fischarten

Schuhknecht und Bozoglu sagen, dass Uniper das Geld lieber in drei Windräder investieren solle, um eine ähnliche Energieausbeute zu erzielen. Ein Wasserkraftwerk im Naturschutzgebiet laufe dem Zweck des Renaturierungsprojekts Licca liber völlig zuwider und wäre eine Verschlechterung zum Ist-Zustand. Die Turbinenanlagen seien trotz aller Bemühungen nach wie vor eine tödliche Falle für manche Fischarten, so die Abgeordneten. Zuvor hatten sich Naturschützer kritisch geäußert.

Uniper besitzt über die Konzession die wasserrechtliche Erlaubnis, ein Kraftwerk im Lech zu bauen. Ob es im Hinblick auf den Naturschutz zulässig ist, wäre zu prüfen, wenn ein konkreter Antrag gestellt wird. (skro)