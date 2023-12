Augsburger Grünen-Politiker Dieter Ferdinand ist tot

Mit 79 Jahren ist das "Urgestein" der Augsburger Grünen gestorben. Ferdinand saß 24 Jahre lang im Augsburger Stadtrat und führte die Fraktion in einer entscheidenden Phase.

Der langjährige Augsburger Grünen-Politiker Dieter Ferdinand ist am ersten Weihnachtsfeiertag im Alter von 79 Jahren gestorben. Ferdinand saß 24 Jahre für die Grünen im Augsburger Stadtrat und zählte zu den Grünen-"Urgesteinen" in Augsburg. Während der Zeit der Regenbogen-Regierung von 2002 bis 2008 war Ferdinand das Gesicht der Grünen in Augsburg. Er führte die Grünen-Fraktion im Stadtrat und sorgte gemeinsam mit dem damaligen SPD-Fraktionschef Karl-Heinz Schneider dafür, dass das Fünfer-Bündnis, in dem die Grünen erstmals in Regierungsmitverantwortung kamen, trotz knapper Mehrheit hielt. In Debatten fiel Ferdinand durch seine überlegte und besonnene Art auf.

Mit 70 Jahren hörte Grünen-Urgestein Dieter Ferdinand auf

2008 trat Ferdinand, der damals gesundheitlich angeschlagen war, ins zweite Glied zurück und machte bis 2014 als "einfacher" Stadtrat weiter. Mit 70 Jahren entschloss sich der gelernte Schriftsetzer und Sozialarbeiter gegen eine weitere Kandidatur. Auch zuletzt war Ferdinand, der im Lechviertel wohnte, viel in der Stadt unterwegs und war als Autor für das A3-Kulturmagazin tätig. (skro)