Grünes Licht für die Umbenennung der Werner-Egk-Schule

Der Stadtrat beschließt – anders als 2019 –, dass die Oberhauser Grundschule einen neuen Namen tragen soll. Angesichts neuer Erkenntnisse zu Egk gibt es keine Debatte.

Der Augsburger Stadtrat hat am Donnerstag die Weichen für die Umbenennung der Werner-Egk-Schule in Oberhausen gestellt. Vor wenigen Wochen war ein fraktionsübergreifender Antrag in diese Richtung gestellt worden, nachdem neue Forschungsergebnisse antisemitische Äußerungen Egks zutage förderten (wir berichteten). Der Beschluss kam nun überraschend schnell. Gewünscht wird die Umbenennung vor allem von der Schule selbst, auch das Staatliche Schulamt hat eine positive Stellungnahme dazu abgegeben. Formal muss die Regierung von Schwaben die Umbenennung in "Grundschule Augsburg-Oberhausen Mitte" verfügen. Sie soll zum nächsten Schuljahresbeginn kommen. Unklar ist noch, wie die Stadt mit dem Werner-Egk-Weg umgehen wird.

Werner Egk benutzte Begriffe wie "Hampelmann aus dem Ghetto"

Bereits 2019 hatte die Schule eine Umbenennung angeregt. Namensgeber Egk war in Oberhausen aufgewachsen, stieg im Dritten Reich als Komponist auf und war Bestandteil des Kulturapparats des NS-Regimes. Nach 1945 - so wurde kritisiert - setzte er sich nie kritisch mit seiner Rolle im Dritten Reich auseinander. Auch die Kommission für Erinnerungskultur, ein die Stadt beratendes Gremium, befürwortete damals einen neuen Namen. Eine Umbenennung scheiterte 2019 aber am Veto von CSU und Pro Augsburg im Stadtrat, die am Traditionsnamen festhalten wollte. Damals gab es auch entsprechende Stimmen in Oberhausen. Zuletzt förderte aber eine Forschungsarbeit der Musikwissenschaftlerin Anna Schamberger zutage, dass im Donauwörther Stadtarchiv Briefe Egks an seine Frau mit gehässigen antisemitischen Äußerungen verwahrt sind. Es fallen darin Begriffe wie "jüdischer Hund", "Hampelmann aus dem Ghetto" und "schissiger Israelit".

Neuer Name für Egk-Schule: "Aussagen und Wirken werden als bedrohlich empfunden"

Im Stadtrat gab es angesichts der neuen Faktenlage am Donnerstag keine Debatte mehr, weil keine Fraktion eine Aussprache wünschte. Schuldirektorin Ulrike Altmann erklärte im schriftlichen Antrag zur Umbenennung, dass Egk menschlich nicht als Vorbild gelten könne. "Die kulturell mannigfaltigen Familien und Mitarbeitenden unserer Schulgemeinschaft empfinden Egks Aussagen und Wirken vor und während der Zeit des Nationalsozialismus als bedrohlich und distanzieren sich ausdrücklich davon", so Altmann in ihrer Stellungnahme. Der neue Name solle die Lage im ursprünglichen Ortskern zwischen der Kirche St. Peter und Paul und dem ehemaligen Rathaus widerspiegeln. Darüber hinaus wolle man sich im Namen ganz bewusst zu Oberhausen bekennen – der Stadtteil befinde sich in einer Aufbruchstimmung, welche die aktuellen Schüler später als Erwachsene weitertragen sollen.

