Augsburg

vor 16 Min.

Grund- und Mittelschulen erwarten im September 1000 Kinder mehr

Plus Die Zuwanderung von Familien aus der Ukraine ist nur ein Grund für den Zustrom. Das Schulamt gibt Einblick, wie sich der Anstieg in den Augsburger Klassenzimmern auswirkt.

Von Andrea Baumann

Im August, dem klassischen Ferienmonat, mag eigentlich niemand an die Schule denken. Doch in den zuständigen Behörden laufen die Vorbereitungen für das neue Schuljahr auf Hochtouren. Die Herausforderungen sind groß: Allein in den Grund- und Mittelschulen in Augsburg werden am 13. September über 1000 Kinder und Jugendliche mehr erwartet als vor einem Jahr. Hauptursache dafür ist der Zustrom aus der Ukraine, das Staatliche Schulamt nennt aber auch andere Gründe für den immensen Zuwachs. Nicht nur Eltern stellen sich die bange Frage, was das für den Alltag in den Schulen bedeutet, zumal sich auch der Lehrermangel immer mehr zuspitzt.

