Grundwasser im Keller: Hochwasser-Opfer verzweifeln an der Versicherung

Der "Baumangel" dürfte vor allem darin bestehen, dass in der Zeit in der die Häuser gebaut wurden der Grundwasserspiegel deutlich niedriger war als er es jetzt nach den Regenfällen Anfang Juni war. Wenn innerhalb von 2 Tagen so viel Regen fällt wie sonst im ganzen Monat, dann hat das natürlich Folgen. Und klar, 50 Jahre nach dem Einzug in die Häuser kann man auch keine Baufirma, so sie noch existierert für den Mangel haftbar machen.



Schön für die Versicherungen, dass sie ein Schlupfloch gefunden haben um nicht zahlen zu müssen. Unschön für die Betroffenen, die jetzt ihre Schäden selbst bezahlen müssen.



Das eigentliche Problem heißt aber Klimawandel und so werden wir auch in Zukunft immer wieder solche Starkregen-Ereignisse haben, denn bei der Wahl am vergangenen Sonntag wurde ja deutlcih, dass der deutsche Michel lieber den Populisten folgt die ihn nicht an diese Probleme erinnern anstatt denen, die diese Probleme lösen wollen. Nun denn, zumindest weiß ich als Haunstetter, dass ich für Schäden durch eindringendes Grundwasser von dem ich bislang privat verschont blieb keine Versicherung abschleißen muss, wenn die am Ende eh nicht zahlen will.

