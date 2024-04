Gruppe Jugendlicher geht 19-Jährigen am Augsburger Königsplatz an

Am Königsplatz in Augsburg kam es nach einer verbalen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Montag gingen mehrere Jugendliche einen 19-Jährigen am Königsplatz an. Gegen 21 Uhr war der 19-Jährige hinter einer Gruppe Jugendlicher in Richtung Annastraße unterwegs. Dabei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit der Gruppe, woraufhin der junge Mann in Richtung Königsplatz flüchtete. Laut Polizeibericht folgten ihm die Gruppe. Ein bislang Unbekannter ging den 19-Jährigen daraufhin wohl auch körperlich an. Anschließend flüchtete die Gruppe. Einsatzkräfte stoppten im Rahmen der Fahndung zwei Personen aus der Gruppe im Alter von 13 und 14 Jahren. Die Beamten brachten die beiden zur Dienststelle und verständigten die Erziehungsberechtigten. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (ziss)