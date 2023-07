Gruppe Jugendlicher tritt in Oberhausen auf einen 19-Jährigen ein

Zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung ist es in Augsburg-Oberhausen gekommen. Opfer war ein 19-Jähriger. Die Polizei ermittelt.

Nach einem Vorfall im Augsburger Stadtteil Oberhausen am Montag ermittelt jetzt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein 19-Jähriger war gegen 20 Uhr zu Fuß am Hettenbachufer unterwegs. Kurz vor einer Unterführung im nördlichen Teil des Hettenbachufers spuckte er auf den Boden. Laut Polizei befand er sich dabei auf Höhe einer Gruppe Jugendlicher, die daraufhin auf ihn losgingen und ihn zu Boden stießen. Dort traten sie auf den am Boden Liegenden ein, heißt es weiter im Polizeibericht.

Erst als ein bislang unbekannter Zeuge hinzukam, flüchteten die bislang unbekannten Täter. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, von dort aus wurde die Polizei informiert. Diese ermittelt nun und sucht den Zeugen, der dem 19-Jährigen zu Hilfe kam sowie weitere Zeugen. Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)