Gruppe von Jugendlichen hantiert mit Spielzeugwaffen in Innenstadt

Am Montagnachmittag ist es zu einem Zwischenfall in der Halderstraße in der Innenstadt gekommen. Dabei führten ein 13- und ein 15-Jähriger aus einer Gruppe mehrerer Jugendlicher laut Polizei Spielzeugpistolen mit sich. Ein Passant hatte deswegen die Beamten gerufen. Also die Polizei vor Ort war, stellte sie die beiden Spielzeugpistolen sicher und übergab die Jugendlichen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten. (AZ)

