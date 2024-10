Gruseliger Halloween-Spaziergang für Kinder ruft Polizei auf den Plan

Es sollte ein schaurig-schöner Abend mit jeder Menge Nervenkitzel für kleine Gruselfans werden. Erst eine Geschichte zum Fürchten am Lagerfeuer, dann ein gemeinsamer Spaziergang durch den dämmrigen Gögginger Park und im Anschluss eine Stärkung beim Gruselbuffett in der nahen Stadtteilbücherei. Dass der Halloween-Spaziergang am vergangenen Freitag sogar die Polizei auf den Plan rief, war allerdings nicht geplant. Doch für die Kinder war der Polizeieinsatz eines der Highlights des Abends.

Ausgelöst wurde er durch den Anruf einer Passantin, die sich gegen 18.45 Uhr bei der Polizei gemeldet hatte und von einem verdächtigen Mann in Sturmhaube berichtete, der sich im Gögginger Park aufhielt. Eine Streife machte sich auf den Weg dorthin und konnte die Sache schnell aufklären, so eine Polizeisprecherin. Denn der in einen langen schwarzen Mantel gehüllte Mann war kein Verbrecher, sondern ein Geschichtenerzähler, der in der Dunkelheit auf einer Parkbank auf die Kinder der Führung gewartet hatte. So erleuchteten in dieser Nacht nicht nur die Taschenlampen der Kinder den Park, sondern auch das Blaulicht des herbeigeeilten Streifenwagens. Ein Erlebnis, dass die kleinen Gruselfans ganz besonders faszinierte, wie ein Vater berichtet.

Polizei rät, verdächtige Beobachtungen immer zu melden

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Nordschwaben erklärt dazu, dass der Polizei immer wieder verdächtige Beobachtungen mitgeteilt würden. Man rate den Bürgerinnen und Bürgerinnen dazu, derartige Beobachtungen stets mitzuteilen. Die Polizei gehen diesen Hinweisen immer nach, überprüfe die Hintergründe und ergreife gegebenenfalls die notwendigen Maßnahmen.

2022 hielt ein Schädel in der Wertach die Einsatzkräfte in Atem

Gerade in der Halloween-Nacht, in der in Augsburg viele Partys steigen, hat die Polizei immer wieder alle Hände voll zu tun. Doch auch außerhalb der Gruselzeit im Herbst hat das aus den USA herübergeschwappte Fest die Einsatzkräfte in der Stadt schon in Atem gehalten. So etwa im Februar 2022. Da entdeckte eine Spaziergängerin in der Wertach einen Schädel, Feuerwehr und Polizei rückten an, da nicht auszuschließen war, dass es sich um menschliche Überreste handelte. Berufstaucher bargen den Schädel und konnten schnell Entwarnung geben. Letztlich handelte es sich nur um eine Halloween-Dekoration.