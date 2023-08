Rettungshund der Augsburger Malteser findet vermissten Gundelfinger

Ein Mann wurde unlängst im Landkreis Dillingen vermisst. Bei der Suche half die Rettungshundestaffel der Malteser Augsburg mit. Großpudel Lui hatte Erfolg.

Wie wichtig Rettungshunde sein können, wurde mal wieder vergangene Woche deutlich. Personenspürhund "Lui" von der Malteser Rettungshundestaffel Augsburg hat mit Hundeführer Dominik Strehle einen Vermissten gefunden, der anderen Einsatzkräften wohl aufgrund seiner Lage bis dahin unauffindbar geblieben war. Der Fall ereignete sich in Gundelfingen im Landkreis Dillingen.

Dort wurde vergangene Woche ein Mann mittleren Alters vermisst, wie Manuel Heckmann, Dienststellenleiter des Malteser-Hilfsdienstes Augsburg Stadt und Land, berichtet. Zu den Hintergründen will er sich näher äußern. Offenbar konnte eine Notsituation jedoch nicht ausgeschlossen werden. An der Suche waren Einsatzkräfte beteiligt, die zu Fuß suchten. Laut Heckmann wurde zudem eine Drohne mit einer Wärmebildkamera eingesetzt. Auch die Rettungshundestaffel der Malteser wurde angefordert.

Großpudel "Lui" entdeckte den Vermissten im Gebüsch

"Die Nasen der Vierbeiner haben etwa die 40-fache Riechleistung von Menschennasen", sagt der Fachreferent für das Rettungshundewesen der Malteser in Bayern. Bei Hunden seien Geruchsrezeptoren anders angeordnet, sodass sie Gerüche besser verorten könnten. Deshalb sei die Suche nach Vermissten mit Rettungshunden besonders effektiv. So auch in diesem Fall in Gundelfingen. Großpudel "Lui" entdeckte schließlich den Vermissten, der in einem dichten Gebüsch lag.

Die Malteser in Augsburg setzen nach eigenen Angaben seit 2019 Flächenhunde für die Vermisstensuche ein. Diese suchen und orten Menschen in unwegsamem Gelände. Das Besondere laut der Hilfsorganisation: Flächenhunde können je nach Witterung in bis zu 60 Minuten rund 50.000 Quadratmeter Fläche absuchen. Seit 2022 verfügt die Staffel auch über sogenannte Mantrailer, also Personenspürhunde verschiedener Rassen, die nach dem Individualgeruch der Vermissten suchen. Diese Hunde bekommen als Referenz eine Kopie des Geruchs der vermissten Person, beispielsweise aus einem Schuh. Den Geruch merkt sich der Vierbeiner bis zu 48 Stunden und leitet das Team im besten Fall gezielt auf die Fährte. So auch im aktuellen Fall.

Ausbildung der Hundeführer und Hunde sei zeitaufwendig

Sowohl die Ausbildung der Hunde als auch die Ausbildung der Hundeführer sei zeitaufwendig und intensiv, sagt Heckmann. Zweimal pro Woche trainiere die Hundestaffel gemeinsam, bei Wind und Wetter – und das rein ehrenamtlich. Zeit, die sich lohnt. "Im letzten Jahr haben in Bayern Rettungshunde der Malteser insgesamt sechs Menschen gefunden", so Manuel Heckmann.

Lesen Sie dazu auch

Gemessen an der Größe Bayerns und den insgesamt nur drei Staffeln der Malteser in Bayern sei das eine hohe Erfolgsdichte. Denn oft gleiche die Suche nach vermissten Personen sprichwörtlich der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Besonders wichtig sei die enge, regionale, aber auch überregionale Vernetzung der Rettungshundestaffeln der verschiedenen Organisationen, wie DLRG, BRK und Johanniter-Unfallhilfe. Deshalb bestehe im Leitstellenbereich Augsburg seit Jahren ein gemeinsames Einsatzkonzept aller beteiligten Staffeln. "Bei uns in Augsburg ist es irrelevant, welches Wapperl auf dem Ärmel der Dienstkleidung aufgenäht ist. Im Einsatzgeschehen arbeiten wir organisationsübergreifend und vertrauensvoll zusammen", ergänzt Heckmann.