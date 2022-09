Guten Appetit: Der Stadtmarkt feiert am Freitag den Tag des Butterbrots

Der "Tag des Deutschen Butterbrots" wurde im Jahr 1999 ins Leben gerufen. Initiator ist die Bäcker-Innung in Augsburg.

Eine Marketing-Idee gab den Anstoß. Im Jahr 1999 wurde der "Tag des Deutschen Butterbrots" ins Leben gerufen. Gefeiert wird er bis heute stets am letzten Freitag im September. In diesem Jahr ist es der 30. September. Auch Augsburg macht bei der Aktion mit. Gefeiert wird am Freitagvormittag am Stadtmarkt.

Initiator ist die Bäcker-Innung. Deren Botschaft lautet: "Damit die Augsburger wieder daran erinnert werden, wie lecker so ein Butterbrot schmeckt, verteilen wir traditionell auf dem Stadtmarkt frische und schmackhafte Butterbrote." Die Aktion läuft von 10.30 bis 11.30 Uhr. Mit der Aktion wollen die Bäcker auch Kindergärten und Schulen ansprechen. (möh)