Gymnasium bei St. Stephan erhält einen neuen Zweig

Plus Das Traditionsgymnasium erweitert sein Angebot um einen naturwissenschaftlich-technologischen Zweig. Der Schulleiter hofft auf eine baldige Sanierung der Fachräume.

Für Schülerinnen und Schüler, die das Gymnasium bei St. Stephan ab September besuchen, wird es eine weitere Wahlmöglichkeit geben: Bislang konnten sich die Schüler zwischen dem musischen und dem humanistischen Zweig entscheiden – ab dem neuen Schuljahr kommt der naturwissenschaftliche-technologische Zweig hinzu, der eine Vertiefung in den Fächern Physik, Chemie und Informatik bietet. Das Gymnasium erhofft sich dadurch "stabile Schülerzahlen", so Schulleiter Alexander Wolf.

Das Gymnasium bei St. Stephan blickt auf eine lange Tradition zurück. König Ludwig I. von Bayer gründete die Schule 1828, sieben Jahre später wurde sie vom König den Benediktinern der Abtei St. Stephan anvertraut. Damit war der Auftrag verbunden, die aus dem 16. Jahrhundert kommende Schultradition des Augsburger Jesuitenkollegs St. Salvator fortzusetzen und weiterzuentwickeln. Für Matthias Ferber, Mitarbeiter im Direktorat des Gymnasiums, ist demzufolge das naturwissenschaftliche Selbstverständnis an der Schule von jeher verankert. So sind im Deckengemälde des Kleinen Goldenen Saals eine Reihe physikalisch-astronomischer Geräte dargestellt, die sich zum Teil heute noch im Sammlungsbestand des Gymnasiums befinden. Ferber weist auch auf die Schulsternwarte hin, die sich im Klostergarten befindet.