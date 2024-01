Haariges Design: Augsburgerin macht Mode aus Menschenhaar

Plus Eine Augsburger Designerin hat eine besondere Kollektion entwickelt. Sie erzählt, mit welchen Problemen sie zu kämpfen hatte - und wie sie auf die Idee kam.

Über ein Jahr hat Antonia Schmid an den insgesamt 18 Kleidungsstücken für ihre Abschlusskollektion gearbeitet. Dafür hat sie eigens drei verschiedene Stoffe entwickelt - aus menschlichen Haaren. Wochenlang sammelte sie dafür tütenweise abgeschnittene Haare bei Friseuren ein. "Unsere Haare sind Teile von uns selbst. Vor allem sind sie auch ein großes Abfallprodukt", so die 22-Jährige. Die gebürtige Augsburgerin sieht ihre Kollektion auch als Weg, Müll zu vermeiden und nachhaltig zu arbeiten.

Solche Kollektionen zu entwerfen, sei schon seit Beginn ihres Design-Studiums an der Akademie Mode & Design (AMD) München eines ihrer Ziele gewesen. Doch die Idee, Haare als Stoff für Kleidung zu benutzen, sei ihr erst über Nacht gekommen. "Ich bin in der Früh aufgewacht und der Gedanke war einfach da", erklärt Schmid. "HED.AFAIR" nennt sich ihr Projekt - ein doppeltes Wortspiel: Aus dem Englischen könnte man es mit "Kopfsache" übersetzen, aus dem Französischen ergibt sich "Haar-ausforderung".