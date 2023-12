Augsburg

"Habe auf das alles keinen Bock mehr": Rio Bar an der Maxstraße schließt

Die Rio Bar an der Ecke Heilig-Grab-Gasse/Maximilianstraße galt in der Augsburger Nachtszene als Institution. Doch Betreiber Oliver Weisse hört nun Ende des Jahres auf.

Plus Über 30 Jahre lang hat Oliver Weisse die Rio Bar in Augsburg geführt. Am Sonntag öffnet er die Cocktailbar ein letztes Mal. Er hat sich über vieles geärgert.

Das Augsburger Nachtleben wird um eine Institution ärmer. Oliver Weisse schließt seine Rio Bar. Über 30 Jahre lang hatte der Gastronom die kleine Cocktailbar in der Heilig-Grab-Gasse, quasi ums Eck der Maximilianstraße, geführt. Doch jetzt hat Weisse, wie er sagt, "auf das alles keinen Bock mehr". Der 58-Jährige nennt mehrere Gründe, warum die Silvesternacht zur Abschiedsnacht wird.

Ob man später noch mal sprechen könnte, fragt Oliver Weisse am Freitagvormittag am Telefon. Schließlich sei er erst früh am Morgen ins Bett gekommen. Über 30 Jahre lang stand der Gastronom nahezu jede Nacht selbst in seiner kleinen Bar, um die Nachtschwärmer zu bewirten. Bevor die Coronapandemie das Ausgehverhalten vieler Menschen veränderte, so Weisse, habe er bis fünf Uhr morgens Drinks und Cocktails in der Bar mit dem karibischen Flair ausgeschenkt. Für viele Nachtschwärmer galt die in Rottönen gehaltene Bar mit lateinamerikanischer Musik als beliebter Anlaufpunkt - oft war sie die letzte Station auf dem Nachhauseweg. Inflation, die Verkehrspolitik der Stadt - das Geschäft habe sich für ihn aus vielerlei Gründen negativ verändert, sagt Weisse. Er übt Kritik. An dem Fußgängerzonen-Versuch in der Maximilianstraße etwa.

