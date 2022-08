Augsburg

vor 48 Min.

Mail-System der IHK liegt auch zwei Wochen nach dem Hackerangriff noch lahm

Plus Anfang August hat die deutschen Industrie- und Handelskammern ein Cyberangriff lahmgelegt. Auch die IHK Schwaben war betroffen und kämpft noch immer mit den Folgen.

Von Andrea Wenzel

"Es geht stückweise aufwärts", schildert Thomas Schörg, Sprecher der IHK Schwaben mit Sitz in Augsburg die aktuelle Situation der Wirtschaftskammer. Vor rund zwei Wochen hatte ein Cyberangriff auf die 79 deutschen IHKs dazu geführt, dass E-Mail-Server, Internetseiten und Telefonleitungen gekappt wurden. Allerdings war nicht jede IHK von den gleichen Problemen betroffen. In Augsburg war die Kammer weiter telefonisch erreichbar, dafür lag unter anderem der Internet-Server lahm und damit auch der Zugang zur Lehrstellenbörse - ausgerechnet in der heißen Phase vor dem Ausbildungsstart. Selbst zwei Wochen später sind die Systeme noch nicht wieder alle in Betrieb.

