"Hässlich und deplaziert": Bergheimer wundern sich über Fahrradständer

Die Stadt Augsburg hat in Bergheim 20 Fahrradständer aufgestellt. Die Anwohner fragen sich, was der Sinn dahinter ist.

Für einen Aprilscherz hielt Leserin Luzia Kuhn zunächst die "seltsamen Metallgestelle", die jemand auf dem städtischen Platz vor der Hauptstraße 1 in Bergheim aufgestellt hat. "Bei genauerer Betrachtung scheinen es Fahrradständer für 20 Fahrräder zu sein", so die Anwohnerin. "Handelt es sich um einen Schildbürgerstreich der Stadt Augsburg oder sollen hier tatsächlich 20 Leihräder deponiert werden?", wundert sich die Frau. Hässlich und deplatziert findet sie die Ständer - an dieser Stelle bräuchte es aufgrund der vielen neuen Mehrfamilienhäuser dringend Parkbuchten und keine Fahrradständer. "Selbst die Bushaltestelle braucht kaum so viele Radständer", ist sich die Bergheimerin sicher. Den Wünschen der Bergheimer aus der Bürgerwerkstatt "Bergheim soll schöner werden", entsprächen die Metallständer jedenfalls nicht.

Fahrradständer in Bergheim: Bauausschuss sieht Bedarf

Die Fahrradständer wurden aufgrund eines Beschlusses des Bauausschusses aufgestellt, heißt es aus dem Tiefbauamt auf Anfrage. "Um die Möglichkeit von Bike & Ride und den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel für Fahrradfahrer aus Bergheim zu bieten, wurde an dieser Stelle ein Bedarf an Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gesehen."

Bei den Fahrradständern handle es sich um das Modell Kappa. "Dieses bewährte Modell kommt stadtweit im Außenbereich, an provisorischen Standorten oder bei hoher Nachfrage und geringem Platzbedarf außerhalb der Altstadt oder der Fußgängerzone zum Einsatz", so das Tiefbauamt. Die Fahrradständer seien auf der dafür ausreichend breiten Gehwegfläche so angeordnet worden, dass ein Wegrollen der Fahrräder auf die Straße und gleichzeitig das Gehwegparken von Kraftfahrzeugen unterbunden werde.

"Für die Fahrradabstellanlage wurde ein Förderantrag nach dem Sonderprogramm Stadt und Land gestellt und bewilligt. Die genauen Kosten können erst nach dem Schlussbescheid beziffert werden", so die Stadt weiter.