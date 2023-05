Augsburg

Haftbefehl nach tödlichem Unfall bei Ikea: Als die Polizei plötzlich klingelte

Eine Einkaufswagen-Sammelbox auf dem Ikea-Parkplatz in Augsburg bremste damals die tödliche Irrfahrt. Nach dem Unfall erinnerten Kerzen an das junge Unfallopfer.

Plus Neun Monate nach dem tödlichen Raser-Unfall bei Ikea in Augsburg wird der mutmaßliche Fahrer angeklagt. Die Initiative zur Verhaftung ging nicht von der Staatsanwaltschaft aus.

Es war am Donnerstag um sieben Uhr in der Früh, als zwei Polizisten an der Tür klingelten. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Bewohner in dem kleinen Haus in einem Augsburger Stadtteil noch tief geschlafen. Der 78-Jährige und sein 54 Jahre alter Sohn wurden unsanft geweckt. Die Beamten hatten einen Haftbefehl dabei, sie nahmen den Sohn gleich mit. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Bei dem Augsburger handelt es sich um den Autofahrer, der am 26. August vergangenen Jahres den tödlichen Unfall bei Ikea verursacht haben soll. An der Tankstelle am Gablinger Weg, wo sich die Autotuner-Szene gerne trifft, hatte er den Ermittlungen zufolge drei junge Menschen zu einer Spritztour eingeladen. Für eine 21-jährige Frau endete sie tödlich. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Autoliebhaber nun Anklage erhoben.

Herbert M. (Name geändert), der 54-Jährige, soll nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft an jenem frühen Abend deutlich zu schnell gefahren sein, ehe der Mercedes GLS63 AMG auf den Parkplatz des Möbelhauses Ikea und dort in eine Sammelbox für Einkaufswagen krachte. Die Ermittler von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben in den vergangenen Monaten intensiv versucht herauszufinden, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte. Wie schnell wurde das Auto, ein hochmotorisiertes SUV-Geschoss, auf der Strecke beschleunigt? Gab es vielleicht einen technischen Defekt während der kurzen Fahrt?

