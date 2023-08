Augsburg

vor 32 Min.

Hagelschäden nach Unwetter: Autos rollen "im Minutentakt" in die Werkstätten

Das Hagel- und Sturmwetter hat am Samstag bei vielen Fahrzeugen seine Spuren hinterlassen. Gesprungene Glasscheiben sind keine Seltenheit.

Die Folgen des Unwetters bescheren Augsburgs Autohäusern Mehrarbeit. Werkstätten und Gutachter haben alle Hände voll zu tun, die Reparaturen werden sich aber hinziehen.

Von Philipp Scheuerl

Das Unwetter vom Samstagnachmittag hat viele Autobesitzer verzweifeln lassen: Große Hagelkörner zerstörten ihre Fahrzeuge. Für die Werkstätten in der Region bedeutet dies jetzt jede Menge Arbeit. Seit Montag geht es in Augsburgs Autohäusern rund. Mitarbeiter berichten, dass kaputte Fahrzeuge derzeit bald schon im Minutentakt eintreffen.

Für einige Fahrzeuge im Raum Augsburg wird sogar der Abschleppdienst benötigt

"Seit Montagmorgen stehen unsere Telefone nicht mehr still", sagt eine Mitarbeiterin im Kundenservice von Tierhold Automobile in Haunstetten. Man manche gerade nichts anderes als Schäden zu melden, Fälle aufzuschreiben und Fahrzeugteile zu bestellen. Viele Kunden würden wegen eines Blechschadens anrufen. Teilweise seien Fensterscheiben gesprungen, in manchen Fahrzeugen finde man Glassplitter. Viel Zeit, um die Situation zu schildern, hat die Mitarbeiterin allerdings nicht. Allein auf dem Anrufbeantworter seien es bis Montagmittag 35 verpasste Nachrichten aufgelaufen.

