Augsburg/Haifa

vor 19 Min.

Fridays-for-Future-Aktivistin aus Augsburg engagiert sich in Israel

Emma Schwaiger in der Carmelit, eine Art U-Bahn, die eigentlich eine unterirdische Seilbahn in Haifa ist.

Plus Nach ihrem Abitur engagiert sich Emma Schwaiger für ältere und sozial benachteiligte Menschen in Haifa. Trotz Corona war es für sie der perfekte Zeitpunkt für ein Auslandsjahr.

Von Miriam Zissler

Corona konnte Emma Schwaiger nicht stoppen. Im vergangenen Jahr absolvierte sie ihr Abitur am Maria-Theresia-Gymnasium. Der "perfekte Zeitpunkt für einen Bruch zwischen Schule und Universität", sagt sie im Video-Interview. Selber sah sie sich in einem europäischen Land, sie hätte gerne ihre Italienischkenntnisse verbessert. Heute aber lebt sie in Haifa, Israel. Dieses Land hatte sie zunächst gar nicht auf ihrer Liste. Die 20-Jährige ist nun aber sehr glücklich, dass sie ihren Freiwilligendienst dort leistet.

