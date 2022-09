Halle 116: Muss die Schau über die NS-Zeit in die Abstellkammer?

Plus Die geplante Ausstellung im früheren Augsburger KZ-Außenlager verzögert sich erneut. Es gibt ein Schadstoffproblem im Gebäude, und eine wichtige Entscheidung.

Zwangsarbeit, Leid, Entbehrung: Die "Halle 116" war ein Schauplatz von Verbrechen des Nationalsozialismus. Nach dem Krieg wurde das frühere Kasernengebäude im Stadtteil Pfersee von den amerikanischen Truppen genutzt. Nun soll dort Augsburgs dunkle NS-Zeit und die Demokratisierung nach dem Krieg für Besucher fassbar und erfahrbar werden. Doch die seit Langem geplante städtische Schau verzögert sich erneut. Der zuletzt angepeilte Eröffnungstermin diesen Sommer ist geplatzt. "Im Zweifelsfall muss man die Ausstellung zwischenlagern", sagt Thomas Weitzel, Leiter der Stabsstelle Kultur.