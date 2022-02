Augsburg

vor 50 Min.

Künstler sollen die Fenster für das Hallenbad in Göggingen gestalten

Plus Ein Austausch aller blinden Fenster im Gögginger Hallenbad ist finanziell nicht machbar. Die neue, kleine Lösung soll auch einer von Corona stark betroffenen Gruppe helfen.

Derzeit ist das Hallenbad Göggingen nur für Vereine geöffnet, doch auch deren Mitglieder schwimmen gerne in ansprechendem Umfeld. Acht blinde Fenster, die eigentlich den Blick in den benachbarten Gögginger Stadtpark freigeben sollten, verhindern dies. Auch wenn die Fenster nicht das größte Manko in der sanierungsbedürftigen Einrichtung sind, will die Stadt nun nachbessern. Gefragt sind dafür Augsburger Künstlerinnen und Künstler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen