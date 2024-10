Gefahrenzone Hallstraße: Der Verkehr muss weiter beruhigt werden

Gefahren im Verkehr gibt es für Schülerinnen und Schüler viele. Elterntaxis beispielsweise führen nicht selten zu einem Verkehrschaos vor Schulen, wo Kinder und Jugendliche schnell einmal bei verstopften Straßen, riskanten Wendemanövern sowie durch das Halten in Verbotszonen, an Bushaltestellen oder in zweiter Reihe den Überblick verlieren können.

Am Holbein-Gymnasium ist es der allgemeine Straßenverkehr, der zu gefährlichen Situationen führt. Weil es Schulgebäude auf beiden Seiten der Hallstraße gibt und auch ein Teil der Gymnasiasten aufgrund von Platzmangel an die naheliegende Ulrichschule ausgelagert sind, muss an einem normalen Schultag oft mehrmals die Straße überquert werden. Bei rund 1150 Schülern kommen da einige Überquerungen am Tag zusammen.

Die Diskussion über eine Verkehrsberuhigung gilt als festgefahren

Die Diskussion über eine Verkehrsberuhigung zwischen der Konrad-Adenauer-Allee und Maximilianstraße gilt seit Jahren als festgefahren. Als ein Beitrag zur Verkehrssicherheit ist zu werten, dass die Stadt zwölf Autostellplätze zugunsten von 70 Radabstellplätzen wegfallen ließ. Doch in Anbetracht der vielen Schüler, die täglich beim Stundenwechsel von der einen Seite zur anderen gehen müssen, kann das nicht alles sein. Es sollte nochmals geprüft werden, wie eine weitere Verkehrsberuhigung erzielt werden kann.

Die Schule ist nun dazu übergegangen, ihre Fünftklässler mit einem speziellen Verkehrserziehungsprogramm des ADAC zu schulen. Es ist gut, dass der Blick der jungen Schüler durch die Vorsichtsmaßnahme geschärft wird. Die Stadt sollte aber auch alle Möglichkeiten ausschöpfen, die es gibt.