Dieb stiehlt Handtasche aus Auto

Die Polizei in Augsburg sucht nach einem bislang unbekannten Dieb. Er hat eine Handtasche aus einem Auto gestohlen, das in der Hammerschmiede geparkt war.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag zwischen 11.30 und 12.15 Uhr gewaltsam in einen an der Mühlhauser Straße geparkten Nissan eingedrungen und hat eine Handtasche aus dem Auto gestohlen. Nach Auskunft der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 0821/323-2310 zu melden. (jaka)