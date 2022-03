Einbrecher steigt in Vereinsheim in Augsburg ein

Über ein aufgehebeltes Fenster ist ein Einbrecher in ein Vereinsheim in der Augsburger Hammerschmiede gelangt.

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht in das Vereinsheim des Boxer-Klubs im Ulmenweg in der Hammerschmiede eingebrochen. Der Einbrecher gelangte über ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten.

Dort entwendete er zwar lediglich Bargeld im unteren zweistelligen Eurobereich, hinterließ aber einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Um Hinweise bittet die Kripo Augsburg unter Tel. 0821/323-3810. (ina)