Mann attackiert Senior und Kleinkind auf offener Straße

Zu einem gewalttätigen Übergriff ist es am Dienstag in der Hammerschmiede gekommen. Nach Auskunft der Polizei war ein 71 Jahre alter Mann gegen 12 Uhr zu Fuß in der Karlsbader Straße unterwegs, als er offenbar ohne Anlass von einem ihm unbekannten 36 Jahre alten Mann beleidigt und attackiert wurde. Der Senior schob zu der Zeit einen Kinderwagen mit seinem einjährigen Enkel drin. Von der Polizei heißt es, der 71-Jährige sei durch die Attacke leicht verletzt worden.

Nach Angaben des Sohnes des 71-Jährigen habe der Angreifer den Senior angebrüllt und ihm vorgeworfen, dass dieser etwas „gegen Moslems“ habe. Danach habe er mehrfach auf seinen Vater eingeschlagen. Martin Huber (Name geändert) sagt, sein Sohn, das einjährige Kleinkind, sei direkt daneben im Kinderwagen gewesen, zum Glück aber unverletzt geblieben.

Ihn entsetze die Tat, sagt Huber. Der Angreifer habe seinen Vater mit einer konstruierten Schuldzuweisung attackiert, die keinerlei Realität entspreche. Er frage sich, wie sicher der öffentliche Raum noch sei, wenn Rentner mit Kleinkindern Opfer sinnloser Gewalt würden. Sein Vater sei völlig verstört nach Hause gekommen, dort habe man dann die Polizei gerufen. Der 71-Jährige traue sich momentan nicht mehr alleine auf die Straße zu gehen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den 36-Jährigen. (jaka)