Polizei ermittelt nach Unfall wegen fahrlässiger Körperverletzung

Ein Auffahrunfall in der Hammschmiede führt zu Ermittlungen der Polizei in Augsburg. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch an einer Ampel an der Mühlhauser Straße ereignet. Nach Angaben der Polizei war gegen gegen 11.20 Uhr eine 40-jährige Autofahrerin auf der Mühlhauser Straße stadtauswärts unterwegs gewesen. "An der Einmündung zur Bürgermeister-Wegel-Straße schaltete die Ampel vor der 40-Jährigen auf Rot", woraufhin die Frau abbremste, so die Polizei. Ein hinter ihr fahrender 44-jähriger Autofahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto der 40-Jährigen auf. Die 40-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 44-jährigen Autofahrer. (jaka)