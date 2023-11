Augsburg-Hammerschmiede

vor 14 Min.

Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt von Autofahrer

Ein Mann will offenbar in sein Auto steigen, als die Polizei ihn in Augsburg aufhält und in ein Testgerät pusten lässt. Das Ergebnis ist eindeutig, der Mann kommt glimpflich davon.

In der Mühlhauser Straße ist am Montag ein Mann von der Polizei kontrolliert worden. Nach Angaben der Beamten war der Mann gerade dabei, mit seinem Auto loszufahren. "Er war alkoholisiert", heißt es von der Polizei weiter. Ein Alkoholtest habe bei dem Mann nämlich einen Wert von fast 1,0 Promille ergeben. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Glück für ihn: Da die Kontrolle vor Fahrtantritt stattfand, hat die Kontrolle keine Konsequenzen für den Mann, so die Polizei. (jaka)

