Radfahrer attackiert Zeitungsausträger im Auto

Ein Zeitungsausträger wurde in Augsburg von einem aggressiven Radfahrer angegriffen. Der Radler war mit dem Fahrstil des Arbeitenden nicht einverstanden.

Ein 29-jähriger Fahrradfahrer hat sich nachts in der Hammerschmiede so über den Fahrstil eines Autofahrers geärgert, dass er brachial auf den 27-Jährigen und das Fahrzeug losging. Dann kam zufällig Hilfe vorbei.

Es war am Freitag um 3.30 Uhr, als der Fahrradfahrer den Autofahrer zur Rede stellte. Wie die Polizei berichtet, hatte dieser nämlich alle hundert Meter angehalten und kurz das Auto verlassen. Das brachte den 29-Jährigen derart in Rage, dass er zunehmend aggressiver wurde. Allerdings, so die Polizei, konnte ihm der 27-Jährige nicht verständlich machen, dass sein Fahrstil für einen Zeitungsausfahrer durchaus normal ist. Als der 27-Jährige seine Fahrt und Arbeit fortsetzte, verfolgte ihn der Radler. Nach Angaben der Polizei trat dieser dabei massiv gegen das Auto und schlug dem Fahrer durch das offene Fenster ins Gesicht.

Zeitungsausträger in Augsburg von Radfahrer leicht verletzt

Außerdem beleidigte er den Zeitungsausträger. Zufällig kam in diesem Moment eine Polizeistreife den beiden entgegen und griff sofort ein. Ein möglicher Grund für das Verhalten des 29-Jährigen war schnell gefunden. Laut Polizei war er mit etwa zweieinhalb Promille Alkohol erheblich betrunken. Der rabiate Radler musste die Beamten ins Klinikum zur Blutentnahme begleiten.

Der 27-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Am Fahrzeug war die Seitenscheibe eingeschlagen und das Blech wies mehrere Dellen auf. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch erhoben. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Beleidigung sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (ina)