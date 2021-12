Streit bei Paketzustellung endet mit einem Verletzten

Ein Streit zwischen einem Paketboten und einem Kunden eskalierte in der Hammerschmiede. Was der Auslöser war.

Über einfach vor der Haustür im Freien abgestellte Pakete, obwohl man daheim war, haben sich wohl schon viele Menschen geärgert. Am Mittwochmittag eskalierte jedoch ein Streit mit einem Paketboten dermaßen, dass es einen Verletzten gab. Der Zusteller war in der Hammerschmiede mit einem 27-jährigen Mann in Streit geraten. Als Grund nennt die Polizei Uneinigkeiten, da der Bote das Paket mit einer Kaffeemaschine nicht bis zur Wohnung des Mannes tragen wollte. Hierbei fiel das Paket zu Boden und wurde dann durch den Paketzusteller in den Lieferwagen zurückgeworfen. Anschließend setzte er sich in sein Fahrzeug und fuhr los, wobei er den 27-Jährigen streifte, der ihm offenbar hinterhergerannt war. Der Mann wurde dadurch leicht verletzt. (bau)