Transporter-Fahrer rammt geparktes Auto und Fahrradfahrerin

Ein 41-jähriger Mann soll in Augsburg gleich zwei Mal nach Unfällen geflüchtet sein. Erst fuhr er einen Wagen an, dann eine Radlerin, die ins Krankenhaus musste.

Zwei Fälle von Unfallflucht haben sich am Montag in Lechhausen und der Hammerschmiede ereignet. Der Unfallverursacher beider Karambolagen "konnte kurze Zeit später durch die Einsatzkräfte angetroffen werden", berichtet die Polizei. Er war den Angaben zufolge alkoholisiert. Laut Polizei war der 41-jährige Fahrer eines roten Transporters gegen 17.30 Uhr dabei beobachtet worden, wie er einen geparkten Wagen in der Karlsbader Straße beschädigt hatte und anschließend davongefahren war, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. "Nur kurze Zeit später beging der 41-Jährige in der Albrecht-Dürer-Straße eine weitere Unfallflucht", heißt es weiter. Hier fuhr der 41-Jährige demnach eine Fahrradfahrerin an. Die Frau stürzte und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizisten fahndeten nach dem Mann und trafen ihn in seiner Wohnung an. Ein Alkoholtest ergab beim 41-Jährigen einen Wert von über 1,8 Promille. Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und stellten seinen Führerschein noch vor Ort sicher. Gegen den Verdächtigen wird jetzt wegen mehrerer Verkehrsstraftaten ermittelt. (jaka)