Unbekannte Täter demolieren geparktes Auto am Autobahnsee

Zu einer Sachbeschädigung auf dem Parkplatz des Autobahnsees in der Mühlhauser Straße ist es am Sonntag gekommen. Wie die Polizei berichtet, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr einen roten Opel Mokka, der dort geparkt war. „Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro“, heißt es von den Ermittlern, die darauf hinweisen, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

