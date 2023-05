Unbekannter stiehlt Maschine auf Baustelle

Einen Fall von Diebstahl meldet die Polizei in der Augsburger Hammerschmiede.

Ein Unbekannter hat in der Augsburger Hammerschmiede eine Arbeitsmaschine von einem Baugelände in der Flughafenstraße entwendet. Laut Polizei geschah der Diebstahl in der Zeit von Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 6.30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2310 entgegen. (AZ)