Unbekannter zerkratzt Auto: 3000 Euro Schaden

Im Fall einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto ermittelt die Augsburger Polizei.

Immer wieder meldet die Polizei Fälle, in denen Unbekannte geparkte Autos beschädigen. Solch eine Tat hat sich in der Karlsbader Straße in der Hammerschmiede im Zeitraum von vergangenem Donnerstag, 14 Uhr bis Samstag, 13 Uhr, ereignet. Laut Polizei zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen Ford. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)