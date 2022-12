Augsburg

18:00 Uhr

Handel in Augsburg erlebt auch nach Weihnachten einen großen Andrang

Reger Betrieb herrschte am Dienstag in der City-Galerie. Franziska war mit Mutter Tanja Brendle und Großmutter Marianne Brendle unterwegs.

Plus Auch nach Weihnachten läuft das Geschäft im Handel gut weiter. Die Menschen haben Zeit zum Bummeln und Geldausgeben. Welche Rolle jetzt Gutscheine spielen.

Von Michael Hörmann

Tag eins nach den Weihnachtsfeiertagen: Zur Mittagszeit ist in der City-Galerie in Augsburg jede Menge los, auch in der Innenstadt sind viele Menschen unterwegs. Sie nützen die Ferien, um in Augsburg zu bummeln und Dinge zu erledigen. Die Frequenz nach Weihnachten scheint ähnlich hoch wie die vor den Feiertagen. Die Händlerinnen und Händler sind auf diesen Ansturm vorbereitet, er komme auch nicht überraschend, sagt Andreas Gärtner vom Einzelhandelsverband: "Die Zeit zwischen den Jahren ist für den Handel wichtig, weil jetzt Gutscheine und Bargeldgeschenke eingelöst werden." Die Umsätze bis Silvester seien nicht zu unterschätzen. Das Weihnachtsgeschäft 2022 hat für Gärtner und die Einzelhändler in Augsburg überraschende Erkenntnisse geliefert.

