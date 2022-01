Handel: Augsburg hat weniger Leerstände als andere Städte

Plus Der Strukturwandel im Handel trifft Augsburg offenbar weniger hart als andere Städte. Die Leerstandsquote ist deutlich niedriger. Dafür ist der Wandel an anderer Stelle spürbar.

Trotz der anhaltenden Corona-Krise und ihrer negativen Effekte auf den Handel blickt Augsburgs Wirtschafsreferent Wolfgang Hübschle optimistisch in die Zukunft. Aktuelle Erhebungen der Erdgeschossnutzungen im Innenstadtbereich durch die Stadt Augsburg zeigen Anfang Januar eine niedrige Leerstandsquote. Im Kernbereich, der durch Bahnhof, Karlstraße und St. Ulrich eingegrenzt wird, aber auch Teile der Altstadt bis zu City-Galerie umfasst, liegt sie aktuell bei 2,8 Prozent. "Im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt, der schon vor der Corona-Pandemie bei Eins-a- und Eins-b-Lagen zwischen sieben und zehn Prozent lag, steht Augsburg derzeit gut da." 2020 lag der Wert für Augsburg bei 2,9 Prozent. Corona hatte damit rein auf die Leerstände bezogen bislang keine Auswirkung.