Für die Augsburger Innenstadt gibt es einen Hoffnungsschimmer

Der vierte Adventssamstag war der beste Tag in der Vorweihnachtszeit, was die Zahl der Passanten anbelangt.

Plus Am vierten Adventssamstag waren in Augsburg so viele Passanten unterwegs wie an keinem anderen Tag in der Vorweihnachtszeit. Worauf der Handel im Endspurt setzt.

Von Michael Hörmann

Die Augsburger Innenstadt leidet seit Monaten unter einem massiven Besucherrückgang. Immer weniger Menschen steuern die Einkaufsstraßen an. Als Hauptursache wird die Corona-Pandemie ausgemacht, Händler und Gastronomen beklagen einen starken Umsatzrückgang. Zumindest gibt es jetzt einen kleinen Silberstreif am Horizont: Der vierte Adventssamstag erlebte das bislang beste Ergebnis in der Vorweihnachtszeit, was zumindest die Zahl der Passaten anbelangt. Es waren so viele Menschen unterwegs wie lange nicht. Als Beleg dienen Frequenzzählungen, die an zwei großen Einkaufsstraßen auf elektronischem Weg gemacht werden. Dies lässt den Handel nun zumindest für den Endspurt im Weihnachtsgeschäft etwas hoffen.

