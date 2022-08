Handtaschendieb scheitert bei Fluchtversuch durch Kanal

Ein Mann entreißt einer Seniorin in einer Augsburger Tram die Handtasche. Dass mehrere Zeugen ihn verfolgen, damit hat er offenbar nicht gerechnet.

Eine 85-jährige Frau fuhr am Sonntag kurz nach 15 Uhr mit der Straßenbahnlinie 3 stadtauswärts. Ihre Handtasche stand dabei neben ihr, ihre Hand lag auf der Tasche. An der Pferseer Haltestelle "Luitpoldbrücke" riss plötzlich ein junger Mann die Handtasche an sich und floh aus der Straßenbahn. Bemerkenswert: Mehrere Zeugen, die den Diebstahl beobachtet hatten, verfolgten den 27-Jährigen.

Der Täter nahm den Geldbeutel der 85-Jährigen aus der Tasche und warf sie weg. Auf seiner Flucht sprang er nach Angaben der Polizei in den Kanal neben der Wertach und schwamm zur anderen Seite. Pech gehabt. Dort wartete bereits ein weiterer Zeuge auf den Übeltäter. Also schwamm der junge Mann wieder zurück. Mehrere Personen hielten ihn dort fest, bis die Polizei eintraf. Die bestohlene Seniorin erhielt ihr Bargeld zusammen mit ihrer Handtasche zurück. Der 27-Jährige wurde angezeigt. (ina)