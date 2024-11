Handwerker täuschen 75-jährigen Augsburger

Drei bislang unbekannte Täter haben am Samstag einen 75-jährigen Augsburger durch eine zu hohe Rechnung und nicht erfüllte Arbeit betrogen. Laut Polizei traten die drei Männer an den Senior aus Lechhausen heran und boten ihm die Sanierung eines Holzcarportdaches an. Dafür sollte ein neues Dach verlegt und die alten Asbestplatten besonders entsorgt werden. Doch die Täter entsorgten die Platten nicht und verlangten eine hohe Rechnung für die nicht getane Arbeit. Die Polizei ermittelt nun wegen Leistungsbetruges gegen die drei unbekannten Männer. (klijo)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis