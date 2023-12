Handys in Rucksack: Mitarbeiter erwischt Ladendieb in der City-Galerie

In der Augsburger City-Galerie versucht ein 22-Jähriger, mehrere Mobiltelefone zu stehlen. Ein Mitarbeiter kommt ihm zuvor und informiert die Polizei.

Ein 22-Jähriger hat am vergangenen Mittwoch in der City-Galerie versucht, mehrere Mobiltelefone zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Mitarbeiter des Ladens gegen 13.30 Uhr, wie der Mann die Diebstahlsicherung der Geräte entfernte und sie anschließend in einem Rucksack verstaute.

Handy-Diebstahl in der Augsburger City-Galerie: Polizei ermittelt

Der Mitarbeiter informierte daraufhin die Polizei, hinzugerufene Einsatzkräfte nahmen die Personalien des 22-Jährigen auf. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Diebstahls. (kmax)