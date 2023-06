Hans Norbert Bihlmaier (✝, 81): Er liebte die Musik mehr als sein Ego

Von Max Kramer - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Hans Norbert Bihlmaier nahm die Musik stets wichtiger als sich selbst. Der Wahl-Augsburger war kein Mann der lauten Töne - aber einer, der in der zweiten Reihe glänzte.

Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn er sich damals in Wiesbaden einfach gefügt hätte. In der Szene längst für sein außerordentliches Talent bekannt, hatte Hans Norbert Bihlmaier die Aussicht auf die Stelle als Dirigent am Hessischen Staatstheater. Er schaffte es in die Endrunde, als einer von zweien. Um sich durchzusetzen, hätte er nun die Erwartungen bedienen sollen, mit einem Stück von Mozart, die Zauberflöte vielleicht, wie all die anderen. Aber so war Hans Norbert Bihlmaier nicht. Er griff auf seine Lieblingsoper zurück, "Andrea Chénier" von Umberto Giordano: ein eher unbekanntes Stück, das keine Erwartung bediente - und Bihlmaier scheitern ließ. Ein hoher Preis, den er gerne zahlte. Weil er die Musik stets wichtiger nahm als sich selbst.

Hans Norbert Bihlmaier stellte die Musik an erste Stelle

Für die Musik mit den Erwartungen anderer zu brechen, zieht sich durch Bihlmaiers Biografie. Er wuchs im Schwarzwald auf, in einem streng katholischen Elternhaus, das den Hochbegabten früh eine Hoffnung, ja eher eine Erwartungshaltung spüren ließ: Kirchenmusiker sollte er werden, der Hans Norbert. So studierte er dann auch Kirchenmusik an der Musikhochschule in Stuttgart, bekam schnell erste Aufträge - wechselte dann aber zum Theater. Mit 24 wurde er Repetitor, bald erster Kapellmeister in Trier. Der Schritt hin zur Bühne soll ein Schock für die Eltern gewesen sein. Bihlmaier nahm es in Kauf, es ging ihm um die Musik.

