Hans-Ulrich Embacher ist tot: Die Uni Augsburg trauert um einen Förderer

Die Universität Augsburg trauert um Hans-Ulrich Embacher. Er starb im Alter von 67 Jahren. Embacher war ein langjähriger Förderer und setzte sich für Wissenschaft und Forschung ein.

Embacher arbeitete bis zu seinem Ruhestand als Syndikus bei UPM (ehemals Haindl Papier). Zeitlebens lag ihm die Wissenschaft am Herzen. Von 1990 bis 2003 war er Geschäftsführer der Gesellschaft der Freunde der Universität. In dieser Zeit sei das deren Finanzpolster verfünffacht worden, so die Uni. Dies sei auch "Sponsorenessen" zu verdanken gewesen, bei denen Prominenz aus den Führungsetagen der deutschen Industrie- und Bankenwelt für Gastvorträge eingeladen wurde und großzügige Spenden mitbrachte.

Unter Embachers Geschäftsführung wurden vom Freundeskreis 250.000 Euro für den Bau von Gästewohnungen auf dem Universitätscampus zur Verfügung gestellt, weitere 200.000 Euro für das Munich Intellectual Property Law Center, ein Gemeinschaftsprojekt der Uni mit der Max-Planck-Gesellschaft, der TU München und der George Washington University.

Hans-Ulrich Embacher war außerdem Vorstandsvorsitzender der Georg-Haindl-Wissenschaftsstiftung. Ziel der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, insbesondere durch die unbefristete Finanzierung einer an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät errichteten Stiftungsprofessur, die sich dem Prinzip des nachhaltigen Wirtschaftens widmet.

Die Universität Augsburg verliere mit Hans-Ulrich Embacher einen langjährigen Freund und Förderer, hieß es. Er hinterlasse eine große Lücke. (eva)