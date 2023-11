Hat der Lärm zugenommen? Stadt startet Umfrage

Spezielle Karten zeigen eine erhöhte Lärmbelastung für Augsburg. Grund ist eine neue Berechnungsmethode. Die Stadt bittet die Bürger nun um Teilnahme an einer Aktion.

Hat der Lärm in Augsburg zugenommen? Neue sogenannte strategische Lärmkarten, die Anfang 2023 vom Bayerischen Landesamt für Umwelt für das Stadtgebiet Augsburg veröffentlicht wurden, zeigen nach Angaben der Stadt zumindest eine teils deutlich höhere Lärmbelastung. Grund dafür sei eine erstmalig angewandte, EU-weit einheitliche Berechnungsmethode. Da die Lärmemissionen sowie die Schallausbreitung jetzt detaillierter berechnet würden, seien die Lärmpegel an den Gebäudefassaden in den Erhebungen erhöht. Auch die Anzahl der von bestimmten Lärmpegeln betroffenen Menschen werde jetzt anders ermittelt.

Die Stadt gibt allerdings Entwarnung: Es gebe "keine Anhaltspunkte dafür, dass sich der Lärm tatsächlich drastisch erhöht hätte", heißt es von der Stadt, die eine Umfrage zum Thema startet. Für die anstehende "Fortschreibung der Lärmaktionsplanung" rufe man alle Bürgerinnen und Bürger wieder dazu auf, an der Bürgerumfrage zum Thema "Lärm" teilzunehmen. Durch die besondere Kenntnis des konkreten Wohn- oder Arbeitsumfeldes könnten diese einen wichtigen Beitrag zur Lärmaktionsplanung leisten. Der Fragebogen kann vom 1. bis 30. November als Online-Formular unter augsburg.de/laermaktionsplan ausgefüllt und abgeschickt werden. Die Lärmkarten können unter umweltatlas.bayern.de aufgerufen werden. (AZ)