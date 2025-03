Was tun? Feuerwehr kann den Narrenbaum in Augsburg nicht entfernen

Am Dienstagabend ist das närrische Faschingstreiben am Augsburger Rathausplatz zu Ende gegangen. Vier Tage lang wurde gefeiert. Seit Aschermittwoch ist für Narren alles vorbei. Der Narrenbaum steht allerdings noch. Am Donnerstag sollte der Baum, der zuvor als Christbaum gedient hatte, abgetragen werden. Die Berufsfeuerwehr Augsburg rückte vormittags mit drei Fahrzeugen an. Doch es gibt ein Problem: Der Narrenbaum kann nicht ohne Weiteres entfernt werden.

Wie es vor Ort hieß, ist rund um den Narrenbaum bereits bestuhlt. Straßencafés am Rathausplatz haben ihre Sitzgarnituren ins Freie gestellt. Der frühlingshafte Wetter lässt auf gute Geschäfte in der Außengastronomie hoffen. Für die Feuerwehrleute ist die Konstellation jedoch eine Herausforderung, heißt es. Man warte jetzt ab, wie die Stadt vorgehen möchte. Das Loch im Boden müsste gesichert werden, wenn der Baum weg ist. Bis dahin zeigt sich der kahle Narrenbaum bei strahlend blauem Himmel in Augsburg.

Kurz nach 11 Uhr steht lediglich ein Feuerwehrtransporter vor dem Rathaus. Es sieht danach aus, dass der Einsatz vorerst abgeblasen ist.