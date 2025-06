Augsburg und die Feuerwehr, das passt zusammen

Wenn es brennt, kommt die Feuerwehr. Schon mal daran gedacht, was wäre, wenn die Feuerwehr eben nicht so schnell kommen würde? Bei Bränden, Unfällen und Naturkatastrophen entscheiden Minuten. Je schneller die Rettungskräfte vor Ort sind, desto besser ist es. Im ersten Moment denkt man bei Feuerwehreinsätzen an Brände. Vergessen werden die zahlenmäßig steigenden Einsätze bei Naturkatastrophen. Augsburg war davon in den zurückliegenden Jahren oft genug betroffen - von Hochwasser, Stürmen, Unwettern und Waldbränden. Wie selbstverständlich rückten die Feuerwehrkräfte an. Augsburg darf sich über ein funktionierendes Feuerwehrsystem glücklich schätzen.

Doch nicht allein die hauptamtlichen Kräfte der Berufsfeuerwehr sind im Einsatz. Mehr als 500 Personen engagieren sich in den acht Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet. Augsburg verzeichnet darüber hinaus eine bundesweit bemerkenswerte Entwicklung. Während andernorts einige kleine Feuerwehren aufgrund von Personalnot aufhören, gab es in Lechhausen die Gründung einer eigenen Feuerwehr. Anfangs wurden die Initiatoren belächelt. Das Feuerwehrgerätehaus wird im ersten Quartal 2026 bezogen. Die Stadt Augsburg hat diesen Weg begleitet. Gut so!

Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg ist einzigartig in Deutschland

Auch bei der Feuerwache West geht es jetzt voran. Dieses Projekt war seit Jahren in der Planung. Jetzt heißt es buchstäblich „Feuer frei“. Fast 17 Millionen Euro werden investiert. Feuerwehrgerätehäuser und Feuerwehrautos sind teuer. Investitionen in das Feuerwehrwesen zahlen sich auf Dauer immer aus. Auch die Feuerwehrleute selbst bringen sich aktiv ein. Die Feuerwehrerlebniswelt im Martinipark ist ihr Werk. Diese interaktive Ausstellung ist ein einzigartiges Projekt in Deutschland. Augsburg und die Feuerwehr - es gibt eine Symbiose.