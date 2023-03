Augsburg-Haunstetten

13-jähriger Junge wird durch Feuerwerkskörper schwer verletzt

Ein 13-jähriges Kind hat schwere Verletzungen erlitten. Der Junge hatte in Augsburg-Haunstetten einen Feuerwerkskörper gefunden und diesen angezündet.

Ein Junge hat in Haunstetten in einem Grünstreifen einen Feuerwerkskörper gefunden. Was dann passierte, war fatal.

Schwere Verletzungen hat sich ein 13-jähriger Junge im Augsburger Stadtteil Haunstetten durch einen Feuerwerkskörper zugezogen. Wie die Polizei jetzt berichtet, ereignete sich der Unfall bereits am Montagnachmittag. Erst am Dienstag wurde die Polizei offenbar über den Vorfall informiert. Demnach fand der Teenager in einem Grünstreifen den Feuerwerkskörper und zündete ihn an. Der Gegenstand explodierte. Der Junge kam mit schweren Verletzungen zur Behandlung ins Krankenhaus. Weitere Personen waren nach derzeitigem Stand nicht beteiligt, berichtet die Polizei. (ina)

