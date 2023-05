86-Jähriger lagerte Stabbrandbombe im Schuhschrank

Die meisten bewahren in ihren Schuhschränken Schuhe auf. Ein Senior aus Augsburg-Haunstetten lagerte dort einen augenscheinlich gefährlichen Gegenstand.

Ein Fund in einem Schuhschrank hat am späten Montagnachmittag im Augsburger Stadtteil Haunstetten einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatte ein 41-Jähriger in dem Schuhschrank eines 86-Jährigen einen verdächtigen Gegenstand gefunden und die Polizei informiert.

Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine Stabbrandbombe. Der Senior lagerte sie laut Polizei seit etwa zehn Jahren im Schuhschrank, nachdem er sie auf einem Feld gefunden hatte. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass die Stabbrandbombe ungefährlich war. Eine Polizeistreife holte den Sprengkörper nach Rücksprache mit Spezialisten ab und brachte ihn zur Dienststelle. (ina)