Alkoholisierte Männer schlagen Rentner ins Gesicht

Aus einer Gruppe von drei Männern heraus kommt es am Ilsesee zu einer Gewalttat gegen einen 70-Jährigen. Einen der Männer findet die Polizei später schlafend auf.

Zu einer Attacke auf einen Rentner ist es am Mittwochnachmittag am Westufer des Ilsesees gekommen. Ein 70-Jähriger wollte sich den Angaben der Polizei zufolge auf eine der Bänke am See setzen, als er von drei Männern angegriffen wurde. Ein 40-jähriger Mann aus der Gruppe schlug dem Rentner den Darstellungen zufolge unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der 70-Jährige ergriff die Flucht und lief auf die Nordseite des Sees, wo ihn der Angreifer einholte und erneut ins Gesicht schlug. "Die hinzugerufenen Polizeistreifen stellten den Beschuldigten und einen der beiden anderen Männer am Westufer", heißt es von der Polizei.

Ein vor Ort beim 40-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Sowohl der 40-Jährige als auch der zweite Mann aus der Gruppe, ein 60-Jähriger, sollen sich laut Polizei den Beamten gegenüber äußerst aggressiv verhalten haben, daher kamen sie in den Polizeiarrest. Den dritten Mann aus der Gruppe fanden die Polizisten "schlafend in einer Straße in der Nähe des Sees", so die Polizei. Der 33-Jährige wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 70-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt. Den 40-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (jaka)