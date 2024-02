Augsburg

Anwohner ärgern sich über geparkte Fahrzeuge eines Haunstetter Autohauses

Plus Opel Sigg hat seine Filiale an der Landsberger Straße in Haunstetten am Rande eines Wohngebietes. Kundenfahrzeuge stehen auf der Straße. Bürger beschweren sich.

Von Fridtjof Atterdal

Wer durch das Wohngebiet rund um die Henri-Dunant-Straße in Haunstetten läuft, könnte meinen, dass hier ein Treffen von Fans einer ganz bestimmten Automarke stattfindet. An manchen Tagen stehen Fahrzeuge der Marke Opel Stoßstange an Stoßstange - viele mit auswärtigen Nummernschildern. Die Anwohner ärgert es, dass das naheliegende Autohaus Opel Sigg das Wohngebiet als Parkplatz nutzt, das wurde zuletzt bei der Bürgerversammlung in dem Augsburger Stadtteil im vergangenen Oktober deutlich. Gleich mehrere Anträge befassten sich mit diesem Thema. Bei Sigg kennt man das Problem, kann aber auch keine Patentlösung liefern, wie Geschäftsführer Tobias Gsell auf Anfrage sagte.

"Ich bin gerade mehrmals um den Block gefahren und habe keinen Parkplatz gefunden", ärgert sich Anwohnerin Aysun Özkan. Sie wohnt in einem Mehrfamilienhaus in der Henri-Dunant-Straße, das nicht für alle Wohnungen Parkplätze hat. "Vor allem am Wochenende ist es fast unmöglich, in der Nähe unserer Wohnung zu parken und wir müssen weit laufen", berichtet die Frau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

