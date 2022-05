Augsburg-Haunstetten

Autofahrerin watscht Buben und tritt ihm gegen Bein

Ein Junge wollte in Augsburg-Siebenbrunn einen Stein in eine Grünfläche werfen. In dem Moment kommt ein Auto. Es wird getroffen. Die Fahrerin ist wütend.

Erst geworfen, dann gewatscht - so lautet die Zusammenfassung der Polizei zu einem Vorfall im Augsburger Stadtteil Haunstetten-Siebenbrunn. Dort waren am Mittwoch gegen 17.30 Uhr drei Kinder auf einem Gehsteig in der Martinistraße unterwegs. Ein Elfjähriger hatte dabei keine gute Idee. Er wollte einen etwa "erdbeergroßen" Stein, so die Polizei, offenbar über die Straße in eine Grünfläche werfen. Dabei übersah er allerdings ein querendes Fahrzeug, das von seinem Stein getroffen wurde. Die 43-jährige Fahrerin hielt an. Nach Angaben der Polizei packte sie den Jungen am Hals und verpasste ihm beidseitig eine Ohrfeige. Danach trat sie dem Kind auch noch gegen das Bein. Eine Polizeistreife nahm anschließend den Sachverhalt auf und ermittelt nun gegen die Frau wegen Körperverletzung. An ihrem Fahrzeug war demnach ein minimaler Sachschaden erkennbar. (ina)

