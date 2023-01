Fahrzeugkauf endet mit einer Kopfnuss an der Tür

Dieser Autokauf in Augsburg ist für einen 20-Jährigen nicht reibungslos über die Bühne gegangen.

Über eine Anzeige wird ein 20-Jähriger auf ein Auto, das zum Verkauf steht, aufmerksam. Er erwirbt es von einem 23-Jährigen. Obwohl der neue Besitzer den Verkäufer laut Polizei mehrfach kontaktiert hatte, besaß er noch keine Papiere zu seinem neuen Auto. Also beschloss er am Samstag gegen 19 Uhr, bei dem 23-Jährigen in Haunstetten-Siebenbrunn an der Wohnungstür zu klingeln.

Dieser war darüber offenbar nicht sehr erfreut. Nach Angaben der Polizei verpasste er dem Besucher eine Kopfnuss. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt, so die Polizei. Die Papiere bekam er allerdings nicht. Der 23-Jährige wird nun wegen Körperverletzung angezeigt. (ina)